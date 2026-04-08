''Manisa'' sözünü tutmayan BYD'ye tarihi ceza yolda!
Çinli otomotiv devi BYD’nin Manisa’da kurmayı planladığı 150 bin kapasiteli fabrika yılan hikayesine döndü. Yatırım şartlarının yerine getirilmemesi ve ithalat kotasının dolmasıyla birlikte, markanın yatırım miktarı kadar büyük bir ceza ile karşı karşıya kalabileceği iddia ediliyor.
Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD’nin, Manisa’ya yapmayı taahhüt ettiği 1 milyar dolarlık dev yatırımda belirsizlik sürüyor. 8 Temmuz 2024’te imzalanan protokol kapsamında sağlanan vergi avantajları ve ithalat kotasına rağmen, fabrikada henüz somut bir ilerleme kaydedilemediği bildirildi.
1 milyar dolarlık ceza kesilebilir
Yıllık 150 bin araç kapasiteli tesisin bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyordu ancak gelinen noktada şirket, kendisine tanınan ithalat kotasını doldurdu. Gazeteci Fatih Altaylı'nın gündeme getirdiği iddiaya göre; şartları yerine getirmeyen BYD’ye, Ticaret Bakanlığı tarafından yatırım miktarı olan 1 milyar dolar tutarında ceza kesilebilir.
Çin hükümeti onay vermedi iddiası
Aksamanın nedeni olarak BYD kanadı, sorunun kendilerinden değil Çin hükümetinden kaynaklandığını öne sürüyor. İddialara göre Pekin yönetimi, yatırım için gerekli olan resmi onayı henüz vermedi. Bu süreçte BYD’nin Macaristan'daki fabrikasında deneme üretimlerine başlaması, "Yatırım Türkiye'den kayıyor mu?" sorusunu da beraberinde getirdi.
Satışlar Mart ayında çakıldı
Vergi avantajının sona ermesi, markanın Türkiye pazarındaki performansını doğrudan etkiledi. 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam 6 bin 127 adet satış yapan marka, Mart ayında sert bir düşüşle sadece 833 adet otomobil satabildi.