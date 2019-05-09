Marka marka, model model sıfır araç fiyatları
Sıfır otomobil fiyatlarında önemli gelişme. Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren sıfır otomobiller için fırsat devam ediyor. 30 Haziran'a kadar sürecek ÖTV indirimi ile birlikte hurda teşviğinden de yararlanabilirsiniz. İşte mark
Sıfır otomobil almak isteyenler için fırsat sürüyor. Hem ÖTV indirimi hem de hurda teşviğinden faydalanabilirsiniz.
Otomobillerde 30 Haziran'a kadar sürecek ÖTV indirimi ile birlikte birbirinden cazip fiyatlarla bayiler satış yapıyor.