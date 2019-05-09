  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 09 Mayıs 2019 17:05

Marka marka, model model sıfır araç fiyatları

Sıfır otomobil fiyatlarında önemli gelişme. Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren sıfır otomobiller için fırsat devam ediyor. 30 Haziran'a kadar sürecek ÖTV indirimi ile birlikte hurda teşviğinden de yararlanabilirsiniz. İşte mark

Marka marka, model model sıfır araç fiyatları

Sıfır otomobil almak isteyenler için fırsat sürüyor. Hem ÖTV indirimi hem de hurda teşviğinden faydalanabilirsiniz.

1/ 16
Marka marka, model model sıfır araç fiyatları

Otomobillerde 30 Haziran'a kadar sürecek ÖTV indirimi ile birlikte birbirinden cazip fiyatlarla bayiler satış yapıyor.

2/ 16
Marka marka, model model sıfır araç fiyatları

İşte o fiyatlar... Volkswagen Polo 1.0 90 bin 800 lira

3/ 16
Marka marka, model model sıfır araç fiyatları

Citroen C-Elysee Live 1.2 75 bin lira

4/ 16
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM