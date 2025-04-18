Mart ayının araç istatistikleri açıklandı: İşte en çok satan araçlar...

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %43,0 arttı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %58,2, kamyonette %50,7, otomobilde %38,1, kamyonda %19,6, traktörde %8,7 artarken otobüste %25,2, minibüste %21,3 ve özel amaçlı taşıtta %13,0 azaldı.