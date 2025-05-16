Mart ayının araç istatistikleri açıklandı: İşte en çok satan araçlar...

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %1,9 azaldı

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %18,0, traktörde %6,7, minibüste %0,7 artarken otobüste %23,7, otomobilde %15,3, kamyonda %9,7, özel amaçlı taşıtta %9,3 ve kamyonette %8,7 azaldı.