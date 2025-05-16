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Mart ayının araç istatistikleri açıklandı: İşte en çok satan araçlar...

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2025'in Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. TÜİK rakamlarına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Mart 2025'e göre %1,9 oranında azalırken türüne, rengine ve yakıtına göre en çok satılan otomobiller de belli oldu.

Mart ayının araç istatistikleri açıklandı: İşte en çok satan araçlar... - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın 4'üncü Motorlu Kara Taşıtları istatistikleri olan Nisan 2025 araç satışları istatistiklerini açıkladı.

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Mart ayının araç istatistikleri açıklandı: İşte en çok satan araçlar... - Resim: 2

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %1,9 azaldı

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %18,0, traktörde %6,7, minibüste %0,7 artarken otobüste %23,7, otomobilde %15,3, kamyonda %9,7, özel amaçlı taşıtta %9,3 ve kamyonette %8,7 azaldı.

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Mart ayının araç istatistikleri açıklandı: İşte en çok satan araçlar... - Resim: 3

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,2 azaldı

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %59,2, kamyonette %24,5, otomobilde %24,2, otobüste %17,7, özel amaçlı taşıtta %12,3, kamyonda %6,8 artarken motosiklette %21,8 ve traktörde %17,6 azaldı.

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Mart ayının araç istatistikleri açıklandı: İşte en çok satan araçlar... - Resim: 4

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 31 milyon 976 bin 478 oldu

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,8'ini otomobil, %20,3'ünü motosiklet, %14,9'unu kamyonet, %7,1'ini traktör, %3,2'sini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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