Mart ayının araç istatistikleri açıklandı: İşte en çok satan araçlar...
Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2025'in Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. TÜİK rakamlarına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Mart 2025'e göre %1,9 oranında azalırken türüne, rengine ve yakıtına göre en çok satılan otomobiller de belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, yılın 4'üncü Motorlu Kara Taşıtları istatistikleri olan Nisan 2025 araç satışları istatistiklerini açıkladı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %1,9 azaldı
Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %18,0, traktörde %6,7, minibüste %0,7 artarken otobüste %23,7, otomobilde %15,3, kamyonda %9,7, özel amaçlı taşıtta %9,3 ve kamyonette %8,7 azaldı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,2 azaldı
Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %59,2, kamyonette %24,5, otomobilde %24,2, otobüste %17,7, özel amaçlı taşıtta %12,3, kamyonda %6,8 artarken motosiklette %21,8 ve traktörde %17,6 azaldı.
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 31 milyon 976 bin 478 oldu
Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,8'ini otomobil, %20,3'ünü motosiklet, %14,9'unu kamyonet, %7,1'ini traktör, %3,2'sini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.