Merakla beklenen elektrikli Smart ortaya çıktı; işte karşınızda Smart 3

Smart, #3 hakkında henüz bir ayrıntı vermiyor. Ancak #1'in tek motorlu iki çeker ve iki motorlu dört çeker Brabus performans versiyonları olduğunu düşündüğümüzde, benzer seçeneklerin #3'te de karşımıza çıkacağını tahmin edebiliriz. 440 km'ye varan menzil sunan Smart #1'in baz versiyonu Avrupa'da 40.000 Euro, Brabus versiyonu ise yaklaşık 48.000 Euro fiyat etiketiyle sunuluyor.