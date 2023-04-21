Merakla beklenen elektrikli Smart ortaya çıktı; işte karşınızda Smart 3
Mercedes-Geely ortak girişimine dönüştükten sonra #1 adını verdiği yeni modelini tanıtan Smart, şimdi de coupe tarzında tavana sahip tam elektrikli kompakt crossover modeli #3'ü Shangai Otomobil Fuarı'nda gösterdi.
Tasarım çizgisi açısından markanın #1 modelinin izinden giden #3'ün kabin tasarımı ise son derece sportif bir ambiyansa sahip. Otomobilin ön konsolunda üç büyük dairesel hava menfezi ve 12,8 inç merkezi dokunmatik ekran bulunurken, koltukların arasında ise ön panele doğru akan yüksek bir merkezi konsola yer verilmiş. Küçük yatay gösterge paneli ise görüşü iyileştirmek için alçakta konumlandırılmış.
4.6 metrelik bir uzunluğa sahip olduğu söylenen #3'ün ilk modelle birlikte Çin'de üretileceği ve Avrupa'ya ihraç edileceği belirtiliyor. Marka henüz #2 adında bir model tanıtmasa da, bu ismin gelecek nesil ForTwo için saklandığı belirtiliyor.
Farklı yaşam tarzlarına en uygun otomobil çeşitlerini sunmak için ürün ailesini genişletmeye devam etmeyi planlayan Smart, 2027'ye kadar her yıl yeni bir model sunmayı ve 5 veya 6 modellik bir ürün gamı oluşturmayı amaçlıyor.
Smart, #3 hakkında henüz bir ayrıntı vermiyor. Ancak #1'in tek motorlu iki çeker ve iki motorlu dört çeker Brabus performans versiyonları olduğunu düşündüğümüzde, benzer seçeneklerin #3'te de karşımıza çıkacağını tahmin edebiliriz. 440 km'ye varan menzil sunan Smart #1'in baz versiyonu Avrupa'da 40.000 Euro, Brabus versiyonu ise yaklaşık 48.000 Euro fiyat etiketiyle sunuluyor.