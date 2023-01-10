Merakla beklenen Fastback SUV, benzinli, dizel ve yüzde 100 elektrikli olarak Türkiye'de
Cigroen'in "fastback" araçlar ile "SUV" araçları araçları birleştirdiği yeni modeli Citroën C4 X hem benzinli, hem dizel, hem de yüzde yüz elektrikli modelleriyle Türkiye'de.
Citroën’in Haziran 2022’de dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdiği yeni kompakt sınıf temsilcisi C4 X ve elektrikli ë-C4 X model ailesi, Ocak 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Aynı anda hem benzinli hem dizel hem de %100 elektrikli motor versiyonuyla satışa sunulmasıyla, Türkiye’de sınıfında bir ilke de imza atan Citroën C4 X model ailesi lansmana özel fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Citroën dünyasının hayata konfor ve renk katan otomobillerine, Ocak 2023 itibarıyla C4 X ve elektrikli ë-C4 X de katıldı. Citroën’in Haziran 2022’de dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdiği yeni kompakt sınıf temsilcisi C4 X, elektrikli ë-C4 X versiyonuyla birlikte aynı anda Türkiye’de satışa sunuldu.
Türkiye otomotiv pazarında bir ilki daha gerçekleştiren Citroën, müşterilerin kendilerine en uygun versiyonu seçebilme özgürlüğünü sağlıyor. Citroën C4 X ve Citroën elektrikli ë-C4 X ayrıca, geleneksel 4 kapılı otomobil veya SUV modellere alternatif arayan tüketiciler için de zarif bir tasarım yaklaşımı gösteriyor. Citroën C4 X ve elektrikli ë-C4 X, bir fastback otomobilin zarif siluetini, bir SUV’un modern duruşunu ve 4 kapılı bir otomobilin ferahlığını, fastback tasarım diliyle birleştiriyor. Yeni C4 X ve elektrikli ë-C4 X, Citroën’in Avrupa ve uluslararası pazarlarda satışlarının artmasına ve markanın genişleme hedeflerine katkı sağlayacak.
Yeni C4 X ve elektrikli ë-C4 X, yüksek hacimli kompakt otomobil segmentindeki seçeneklere, çevreye duyarlı ve zarif bir alternatif oluyor. Citroën’den beklenen tüm konfor, teknoloji, güvenlik, ferahlık ve çok yönlülük, özgün bir “Cross Tasarım” ile farklılaşıyor. Citroën C4 X’te Feel, Feel Bold, Shine ve Shine Bold olmak üzere 4 farklı donanım paketi sunulurken elektrikli ë-C4 X sadece, en yüksek donanım seçeneği olan Shine Bold versiyonuyla tercih edilebiliyor. Tüm modellerde ABS, ESP, lastik basınç uyarısı, yokuş kalkış desteği, acil durum yardımı, ön, yan ve perde hava yastıkları, hız sabitleyici ve limitleyici, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, ön ve arka elektrikli camlar, otomatik ön farlar, 6-yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu, 1/3’e 2/3 katlanır arka koltuklar, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon standart olarak sunuluyor.
Donanıma bağlı olarak, şerit konumlandırma asistanı, uzun far asistanı, açılır tavan, LED gündüz farı ve ışık imzası, ECO-LED ön farlar, arka karartılmış cam, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10 inçlik renkli dokunmatik TFT ekran, 5 inçlik dijital gösterge, kablosuz Carplay ve Android Auto, navigasyon, Head-up Display ekran, 6-yöne ayarlanabilen yolcu koltuğu, ön ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi ve akıllı tablet desteği gibi donanımlar ile Citroën C4 X model ailesi kişiselleştirilebiliyor.