Merakla beklenen Fastback SUV, benzinli, dizel ve yüzde 100 elektrikli olarak Türkiye'de

Yeni C4 X ve elektrikli ë-C4 X, yüksek hacimli kompakt otomobil segmentindeki seçeneklere, çevreye duyarlı ve zarif bir alternatif oluyor. Citroën’den beklenen tüm konfor, teknoloji, güvenlik, ferahlık ve çok yönlülük, özgün bir “Cross Tasarım” ile farklılaşıyor. Citroën C4 X’te Feel, Feel Bold, Shine ve Shine Bold olmak üzere 4 farklı donanım paketi sunulurken elektrikli ë-C4 X sadece, en yüksek donanım seçeneği olan Shine Bold versiyonuyla tercih edilebiliyor. Tüm modellerde ABS, ESP, lastik basınç uyarısı, yokuş kalkış desteği, acil durum yardımı, ön, yan ve perde hava yastıkları, hız sabitleyici ve limitleyici, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, ön ve arka elektrikli camlar, otomatik ön farlar, 6-yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu, 1/3’e 2/3 katlanır arka koltuklar, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon standart olarak sunuluyor.