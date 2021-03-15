Merakla bekleniyordu! Volkswagen Golf Türkiye fiyatı belli oldu
Pazara sunulduğu günden bu yana, elde ettiği satış rakamlarıyla en başarılı Avrupalı otomobil olma özelliğini sürdüren Golf’ün yeni modelinin Türkiye fiyatı belli oldu.
Volkswagen Golf'ün Türkiye fiyatı belli oldu.
Lansmana özel 300 adet giriş seviyesi (Impression) modeli 196 bin 500 liradan satışa sunulacak.
Türkiye’de satışa sunulan motor yelpazesinde benzinli (TSI) ve hafif hibrit teknolojisiyle desteklenen eTSI (mild hibrit) motorlar bulunuyor. Üç silindirli 110 PS’lik TSI ve mild hibrit teknolojisine sahip (eTSI) motorun yanı sıra, 150 PS gücüne sahip (eTSI) mild hibrit teknolojisi içeren benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulan Yeni Golf, 223 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla alınabilecek.
Golf modelinin Türkiye’de satışına 1994 yılında başladıklarını söyleyen Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, “Satışa sunduğumuz günden bu yana 210 bin’den fazla Golf’ü tüketicilerle buluşturduk.” dedi. “Golf hem segmentinin yaratıcısı hem de lideri. 2013 senesinde kompakt hatchback segmentinin en çok tercih edilen otomobili haline gelen Golf, bu unvanını selefinin pandemi sebebiyle sadece yarım yıl satıldığı 2020 senesine kadar korudu. Aylık bazda baktığımızda yüzde 58’lere ulaşan segment payı Golf’ün ne kadar beğenilen bir model olduğunu gösteriyor.” diye sözlerine devam etti.