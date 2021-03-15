Merakla bekleniyordu! Volkswagen Golf Türkiye fiyatı belli oldu

Golf modelinin Türkiye’de satışına 1994 yılında başladıklarını söyleyen Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, “Satışa sunduğumuz günden bu yana 210 bin’den fazla Golf’ü tüketicilerle buluşturduk.” dedi. “Golf hem segmentinin yaratıcısı hem de lideri. 2013 senesinde kompakt hatchback segmentinin en çok tercih edilen otomobili haline gelen Golf, bu unvanını selefinin pandemi sebebiyle sadece yarım yıl satıldığı 2020 senesine kadar korudu. Aylık bazda baktığımızda yüzde 58’lere ulaşan segment payı Golf’ün ne kadar beğenilen bir model olduğunu gösteriyor.” diye sözlerine devam etti.