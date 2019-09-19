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  3. 19 Eylül 2019 11:15

Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı

Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları göstererek YouTube'ta fenomen olan baba oğul bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu gözüne kestirdi.

Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı

Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti! Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

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Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

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Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı

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Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı

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