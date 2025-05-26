MG’nin merakla beklenen ''premium'' sedanı MG7 Türkiye'de... Fiyatı da belli oldu
MG markasının iddialı “Fastback” sedan modeli yeni MG7 Passion ve Excellence adlı 2 farklı donanım paketiyle Türkiye’de yollara çıktı.
Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği MG markasının iddialı “Fastback” sedan modeli yeni MG7 Türkiye’de başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ülkemiz yollarına Passion ve Excellence donanımlı versiyonları ile adım atan model, yüksek teknolojisi, şık tasarım detayları, kapsamlı sürüş destek sistemleriyle dikkat çekiyor. Yenilikçi tasarımı, yüksek performansı ve premium donanımıyla MG7, markanın lüks sedan segmentindeki iddialı temsilcisi olarak öne çıkıyor. MG7, gelişmiş bilgi-eğlence sistemi ve geniş yaşam alanıyla konforu yeniden tanımlıyor. 170 PS güç ve 275 Nm tork üreten 1.5L turbo motoru ile MG7, güçlü ve akıcı bir sürüş sunarak premium sedan segmentinin önemli oyuncularından biri olarak konumlanıyor.
Yeni MG7, markanın köklü yarış mirası ile günümüzün modern tasarım trendlerini bir araya getiren benzersiz bir görünüm sunuyor. 4884 mm uzunluğa, 1889 mm genişliğe ve 1447 mm yüksekliğe sahip olan model, 2778 mm’lik aks mesafesi ile iç mekânda ferah ve geniş bir yaşam alanı sunuyor. Yeni model, kırmızı fren kaliperleri, çerçevesiz kapı tasarımı gibi detayları ve aerodinamik gövde yapısı ile güçlü ve dinamik bir duruş sergiliyor. Yeni MG7’nin giriş seviyesi olan Passion donanımından itibaren; 18'' alüminyum alaşım jantlar ve kırmızı fren kaliperleri, 4 egzoz çıkışı ve ayarlanabilir egzoz sesi, LED farlar, LED stop lamba grubu, 33’’ UniScreen, kablosuz telefon şarjı, geri görüş kamerası, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri standart olarak sunuluyor. Sürüş deneyimini en üst seviyeye çıkartmak için ise; sürüş modu seçimi, direksiyonda Super Sport Mode'a geçiş düğmesi, F1 Vites Kulakçıkları gibi özellikler yer alıyor. MG markası, MG7 Passion için lansmana özel anahtar teslim fiyatı 2.470.000 TL olarak belirledi.
Excellence donanımlı versiyonda ise Passion donanımlı versiyonun özelliklerine ek olarak; 1.8m2 elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, 19” alüminyum alaşım jantlar ve kırmızı fren kaliperleri, aktif spoiler, ön sis farları, 360 kamera, elektrikli bagaj kapağı, otomatik katlanan yan aynalar, sürücü koltuğu ve yan aynalarda hafıza fonksiyonu, elektrikli ayarlanabilen ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, ambiyans aydınlatma gibi zengin donanımlar bulunuyor. MG7 Excellence siyah ve yeşil iç döşeme seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Versiyonun opsiyon listesinde ise Head-up Display ve 9 Hoparlörlü BOSE premium ses sistemi yer alıyor. Kullanıcılar, MG7 Excellence’a lansmana özel 2.690.000 TL fiyatı ile sahip olabilecek. Ayrıca MG markası toplam değeri 110.000 TL olan bu opsiyonel donanımları sınırlı bir süre için MG7 sahiplerine hediye edecek.
MG7, geniş ve konforlu kabiniyle her yolculuğu benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. Özel bir tasarıma sahip Heritage koltuklar mükemmel kavrama sağlarken, elektrikli ayarlanabilen ön koltuklar ısıtma fonksiyonu ile sunuluyor. Hafızalı sürücü koltuğu ve yan aynalar konforu artırıyor ve 360 derece kamera sayesinde park etmek kolaylaşıyor. 9 hoparlörlü BOSE premium ses sistemi ve açılabilir panoramik cam tavan, MG7'nin kabininde üst düzey bir konfor ve premium bir atmosfer sunuyor. Sürücü odaklı kokpit tasarımı doğrultusunda MG7, dokunmatik ekran ve dijital gösterge panelinin geniş tek bir ekran olarak tasarlandığı yenilikçi UniScreen teknolojisini de standart olarak sunuyor. Ayrıca ambiyans aydınlatma iç mekânda konfor ve ferahlık hissini artırıyor.