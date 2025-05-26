MG’nin merakla beklenen ''premium'' sedanı MG7 Türkiye'de... Fiyatı da belli oldu

Yeni MG7, markanın köklü yarış mirası ile günümüzün modern tasarım trendlerini bir araya getiren benzersiz bir görünüm sunuyor. 4884 mm uzunluğa, 1889 mm genişliğe ve 1447 mm yüksekliğe sahip olan model, 2778 mm’lik aks mesafesi ile iç mekânda ferah ve geniş bir yaşam alanı sunuyor. Yeni model, kırmızı fren kaliperleri, çerçevesiz kapı tasarımı gibi detayları ve aerodinamik gövde yapısı ile güçlü ve dinamik bir duruş sergiliyor. Yeni MG7’nin giriş seviyesi olan Passion donanımından itibaren; 18'' alüminyum alaşım jantlar ve kırmızı fren kaliperleri, 4 egzoz çıkışı ve ayarlanabilir egzoz sesi, LED farlar, LED stop lamba grubu, 33’’ UniScreen, kablosuz telefon şarjı, geri görüş kamerası, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri standart olarak sunuluyor. Sürüş deneyimini en üst seviyeye çıkartmak için ise; sürüş modu seçimi, direksiyonda Super Sport Mode'a geçiş düğmesi, F1 Vites Kulakçıkları gibi özellikler yer alıyor. MG markası, MG7 Passion için lansmana özel anahtar teslim fiyatı 2.470.000 TL olarak belirledi.