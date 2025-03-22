MG’nin merakla beklenen ''premium'' sedanı MG7 Türkiye'ye geliyor
MG markasının iddialı “Fastback” sedan modeli yeni MG7’nin bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor.
Yenilikçi tasarımı, yüksek performansı ve premium donanımıyla MG7, markanın lüks sedan segmentindeki iddialı temsilcisi olarak öne çıkıyor. Ülkemiz yollarına yakında adım atacak model, yüksek teknolojisi, şık tasarım detayları, kapsamlı sürüş destek sistemleriyle dikkat çekiyor. MG7, gelişmiş bilgi-eğlence sistemi ve geniş yaşam alanıyla konforu yeniden tanımlıyor. 170 PS güç ve 275 Nm tork üreten 1.5L turbo motoru ile MG7, güçlü ve akıcı bir sürüş sunarak premium sedan segmentinin önemli oyuncularından biri olarak konumlanıyor.
Yeni MG7, markanın köklü yarış mirası ile günümüzün modern tasarım trendlerini bir araya getiren benzersiz bir görünüm sunuyor. 4884 mm uzunluğa, 1889 mm genişliğe ve 1447 mm yüksekliğe sahip olan model, 2778 mm’lik aks mesafesi ile iç mekânda ferah ve geniş bir yaşam alanı sunuyor. Yeni model, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, aktif spoyler, Hunter LED farlar, 19 inç alaşım jantlar, kırmızı fren kaliperleri, çerçevesiz kapı tasarımı gibi detayları ve aerodinamik gövde yapısı ile güçlü ve dinamik bir duruş sergiliyor.
MG7, geniş ve konforlu kabiniyle her yolculuğu benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. Özel bir tasarıma sahip koltukları mükemmel kavrama sağlarken, elektrikli ayarlanabilen ön koltuklar ısıtma fonksiyonu ile sunuluyor. Hafızalı sürücü koltuğu ve yan aynalar konforu artırıyor ve 360 derece kamera sayesinde park etmek kolaylaşıyor. 9 hoparlörlü BOSE premium ses sistemi ve açılabilir panoramik cam tavan, MG7'nin kabininde üst düzey bir konfor ve premium bir atmosfer sunuyor. Sürücü odaklı kokpit tasarımı doğrultusunda MG7, dokunmatik ekran ve dijital gösterge panelinin geniş tek bir ekran olarak tasarlandığı yenilikçi UniScreen teknolojisini de standart olarak sunuyor. Ayrıca ambiyans aydınlatma iç mekânda konfor ve ferahlık hissini artırıyor.
MG7, verimli 1.5L turbo benzinli motoru ve kusursuz vites geçişleri sağlayan 7 ileri çift kavramalı şanzıman kombinasyonu ile satışa sunulacak. 170 PS güç ve 275 Nm tork üreten güçlü turbo motor, yeni modeli 0’dan 100 km/s hıza 9.5 saniyede ulaştırıyor. Güç-aktarma sistemi, her devir ve hız aralığında turbo beslemenin de desteği ile ani güç gerektiren durumlarda kesintisiz bir performans sağlıyor. MG7, 7 lt/100 km’lik karma yakıt tüketim değeri ile sınıfında iddialı bir verimlilik verisine imza atıyor. Bununla birlikte aktif spoyler, sürüş dinamiğini mükemmel şekilde desteklerken modele muhteşem bir görsellik katıyor.