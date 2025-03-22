MG’nin merakla beklenen ''premium'' sedanı MG7 Türkiye'ye geliyor

MG7, geniş ve konforlu kabiniyle her yolculuğu benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. Özel bir tasarıma sahip koltukları mükemmel kavrama sağlarken, elektrikli ayarlanabilen ön koltuklar ısıtma fonksiyonu ile sunuluyor. Hafızalı sürücü koltuğu ve yan aynalar konforu artırıyor ve 360 derece kamera sayesinde park etmek kolaylaşıyor. 9 hoparlörlü BOSE premium ses sistemi ve açılabilir panoramik cam tavan, MG7'nin kabininde üst düzey bir konfor ve premium bir atmosfer sunuyor. Sürücü odaklı kokpit tasarımı doğrultusunda MG7, dokunmatik ekran ve dijital gösterge panelinin geniş tek bir ekran olarak tasarlandığı yenilikçi UniScreen teknolojisini de standart olarak sunuyor. Ayrıca ambiyans aydınlatma iç mekânda konfor ve ferahlık hissini artırıyor.