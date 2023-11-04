Milyar TL'lik otomobiller İstanbul'da görücüye çıktı
Dünyanın en pahalı ve en lüks otomobilleri İstanbul'da bir AVM''de meraklıları ile buluşturuldu. Otomobiller arasında Aston Martin'den Bentley'e, Rolls Royce'tan Ferrari'ye ve Porsche'ten Lambourghini'ye kadar pek çok süper spor otomobil var.
Dünyanın en pahalı araba modelleri arasında bulunan, yenilikçi ve özgün tasarımlarıyla dikkati çeken lüks otomobiller, İstanbul'daki AVM'de görücüye çıktı.
1 / 10
Etkinlikte, aralarında Rolls Royce, Bentley, Aston Martin, Tesla, Ferrari, Maserati, Audi, Lamborghini, Mercedes, BMW ve Porsche'un bulunduğu milyon dolarlık arabalar, meraklılarıyla buluştu.
2 / 10
Ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Rolls Royce'un Spectre, Bentley'in Continental, Ferrari'nin F12 ve 458, Maserati'nin Laventa ve Corvette C7 modelleri de sergileniyor.
3 / 10
Lamborghini Huracan, Aventador, Gallardo ve Urus modelleriyle, Mercedes ise SLS AMG ve Brabus araçlarıyla ziyaretçilerin karşısına çıktı.
4 / 10