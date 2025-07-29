Milyonlarca araç sahibi için son 2 gün: Ödemeyene ceza var!

MTV ödemesi yapacak milyonlarca vatandaş ise ödemelerin nasıl ve nereden yapıldığını merak ediyor. MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) dijital vergi dairesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Bunlara ek olarak farklı alternatiflerde var.