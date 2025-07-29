Milyonlarca araç sahibi için son 2 gün: Ödemeyene ceza var!
MTV ikinci taksit ödemeleri için son tarih yaklaşıyor. 31 Temmuz'a kadar borcunu ödemeyenler gecikme faizi, e-haciz ve muayene engeli gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılının ikinci taksit ödemeleri için son tarih yaklaşıyor. Ödeme süresi Temmuz ayı sonunda, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü doluyor.
1 / 7
Borcun zamanında ödenmemesi halinde vergi dairesi e-haciz işlemi başlatabiliyor.
2 / 7
MTV ödemesi yapacak milyonlarca vatandaş ise ödemelerin nasıl ve nereden yapıldığını merak ediyor. MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) dijital vergi dairesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Bunlara ek olarak farklı alternatiflerde var.
3 / 7
İşte ödeme yapılacak yerler;
-Vergi daireleri,
-PTT şubeleri,
-Banka şubeleri,
Bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden de ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca yabancı ülkelerdeki banka kartları da ödemelerde kullanılabiliyor.
4 / 7