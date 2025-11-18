Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan araçları belli oldu

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette %18,3, otomobilde %9,0, kamyonda %7,1, traktörde %3,9 artarken minibüste %44,2, motosiklette %30,8, otobüste %19,0 ve özel amaçlı taşıtta %12,0 azaldı.