Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan araçları belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına dair "motorlu kara taşıtları" istatistiklerini yayınladı. TÜİK'in rakamlarıyla birlikte Türkiye'de Ağustos ayında türüne, modeline, vitesine ve yakıtına göre en çok tercih edilen araçlar da belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu Ekim 2025 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini yayınladı. TÜİK verilerine göre Ekim ayında 178 bin 481 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %49,1'ini otomobil, %34,5'ini motosiklet, %11,4'ünü kamyonet, %2,1'ini traktör, %1,8'ini kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette %18,3, otomobilde %9,0, kamyonda %7,1, traktörde %3,9 artarken minibüste %44,2, motosiklette %30,8, otobüste %19,0 ve özel amaçlı taşıtta %12,0 azaldı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %14,8 azaldı
Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %47,1, kamyonette %19,0, otomobilde %17,4, kamyonda %12,6 artarken motosiklette %42,3, traktörde %37,4, minibüste %11,9 ve otobüste %5,7 azaldı.