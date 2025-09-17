Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına dair "motorlu kara taşıtları" istatistiklerini yayınladı. TÜİK'in rakamlarıyla birlikte Türkiye'de Ağustos ayında türüne, modeline, vitesine ve yakıtına göre en çok tercih edilen araçlar da belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos 2025 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini yayınladı. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında 215 bin 130 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %44,1'ini otomobil, %43,9'unu motosiklet, %8,0'ını kamyonet, %1,5'ini traktör, %1,4'ünü kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste %18,5, minibüste %13,4 artarken özel amaçlı taşıtta %64,2, kamyonette %38,4, motosiklette %17,1, kamyonda %13,8, otomobilde %10,7 ve traktörde %4,9 azaldı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %1,8 arttı
Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otomobilde %43,5 artarken traktörde %47,3, özel amaçlı taşıtta %32,1, otobüste %25,2, motosiklette %18,3, kamyonda %11,4, kamyonette %1,9 ve minibüste %1,3 azaldı.