Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste %18,5, minibüste %13,4 artarken özel amaçlı taşıtta %64,2, kamyonette %38,4, motosiklette %17,1, kamyonda %13,8, otomobilde %10,7 ve traktörde %4,9 azaldı.