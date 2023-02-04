Moto Guzzi V100 Mandello Türkiye’de

Moto Guzzi V100 Mandello’nun ideal konumlandırılmış kalça-topuk endeksi ve ileriye doğru da uzayan sürücü selesi ile istediğiniz pozisyonda sürüş ve yorulmadan kilometrelerce yol yapmanız mümkün hale geliyor. Elektronik olarak 9 cm yükselip alçalabilen ön camı ve depo üzerinde açılan kanatları ile gövdenize aldığınız rüzgarı da yüzde 22 azaltabiliyor. Uzun yolculukları çok daha az yorularak yapmanızın yanı sıra bu aerodinamik güncellemeler ile soğuk havalarda da motosikleti kullanırken kullanıcının rahat etmesi sağlıyor. 6750 d/d’de 115 beygir güç ve 105 nm tork üreten 1042 cc’lik enlemesine yerleşimli 90 derecelik V-Twin, silindir başına dört valf, sıvı soğutmalı ve Ride by Wire’lı V100 Mandello, düşük hızlarda bile yüksek performansa sahip. Yukarı ve aşağı yönde çalışan QuickShifter ise çok daha seri bir şekilde vites değiştirmenizi sağlıyor. Bu iki özelliğin birleşimi sayesinde daha az vites değiştirerek stabil bir şekilde ilerlemeniz ya da seri vites geçişleriyle saha yüksek performanslı bir sürüş yapmanız mümkün. Değiştirilebilen sürüş modları, “Viaggio” (Seyahat Modu), “Sport” (Spor Modu), “Pioggia” (Yağmur Modu) ve “Strada” (Yol Modu) olarak tercih edilebiliyor.