Nisan ayı verileri belli oldu! İşte en çok satan ikinci el arabalar
İkinci el araba piyasasında en çok tercih edilen otomotiv markaları açıklandı. Nisan ayında en çok satılan otomobil markası Volkswagen (VW) oldu..
Otomotiv Distribütörleri Derneğince (ODD) INDICATA verilerine dayandırarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, nisan ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 127 bin 252 adet satış gerçekleşti.
Bunların 103 bin 149'u binek araç, 24 bin 103'ü ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi.
Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11, geçen aya göre yüzde 17'lik bir düşüş gözlemlendi.
İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 72’Sİ SATILDI
Nisan ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında 177 bin 589 araç ilana çıktı. Buna göre, ilana çıkan araçların yüzde 72’si satıldı. İlana çıkan ve satılan araç oranında (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) geçen aya göre yüzde 21, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 düşüş belirlendi.