Nisan ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu
ODMD verilerine göre otomotiv pazarı Nisan ayında %1 daralarak 104 bin seviyesine gerilerken satışlarını %40'ın üzerinde artıran sadece 2 marka yer aldı... Renault Clio HB zirvedeki yerini korurken, yerli otomobil Togg T10X ilk 5'teki yerini sağlamlaştırdı. İşte Nisan 2026'nın en çok satan otomobilleri ve pazarın kazanan/kaybeden markaları....
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2026 Nisan ayı otomobil pazarında hareketli geçti. Toplam pazar geçen yıla göre %1 oranında daralarak 104 bin 298 adede gerilerken, otomobil satışları bazında düşüş %6,12 olarak kaydedildi. Otomobil pazarındaki genel daralmaya rağmen bazı markalar satışlarını agresif bir şekilde artırdı. Renault, Nisan ayında satışlarını %41,3 oranında artırarak liderliğini pekiştirirken, Volkswagen %59,9’luk devasa büyüme oranıyla ikinci sıraya yükseldi.
Hafif ticari araç pazarı ise genel trendin aksine %20,94 artış göstererek 24 bin 116 adede ulaştı. Yılın ilk dört aylık verileri incelendiğinde, Renault’nun en yakın takipçisi Toyota ile arayı açtığı görülüyor. Toplam 42 markanın yer aldığı pazarda 17 marka satışlarını artırmayı başarırken, 25 markada düşüş yaşandı.
Büyüyenler: Renault, Volkswagen ve KG Mobility adetsel büyümede öne çıkan isimler oldu.
Düşüş Yaşayanlar: BYD, Fiat ve BMW ise Nisan döneminde en fazla daralma kaydeden markalar arasında yer aldı.
2026 yılının ilk dört ayında toplam pazar %3,13 daralarak 369 bin 696 adede geriledi. Sektör temsilcileri, kredi musluklarındaki sıkılık ve yüksek faiz ortamına rağmen Renault ve VW gibi markaların kampanyalarıyla pazarın diri kaldığını vurguluyor.