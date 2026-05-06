Nisan ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2026 Nisan ayı otomobil pazarında hareketli geçti. Toplam pazar geçen yıla göre %1 oranında daralarak 104 bin 298 adede gerilerken, otomobil satışları bazında düşüş %6,12 olarak kaydedildi. Otomobil pazarındaki genel daralmaya rağmen bazı markalar satışlarını agresif bir şekilde artırdı. Renault, Nisan ayında satışlarını %41,3 oranında artırarak liderliğini pekiştirirken, Volkswagen %59,9’luk devasa büyüme oranıyla ikinci sıraya yükseldi.