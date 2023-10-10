Nissan, Nissan Hyper Adventure konseptini tanıttı
Nissan, 25 Ekim'de başlayacak olan Japonya Mobilite Fuarında sergileyeceği gelişmiş EV konseptleri serisinin ikinci aracı olan Nissan Hyper Adventure'ı tanıttı.
Nissan Hyper Adventure konsepti, açık hava maceralarına ve çevre dostu bir yaşam tarzına sahip, tutkulu insanlar için tasarlanmış bir spor SUV. Dijital konsept ve V2X (araçtan her şeye) teknolojisi, çevreye saygılı olmaya devam ederken, her zaman ve her yerde elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandı.
İster yerel dağlarda bir hafta sonu gezintisi, ister uzak bir bölgeye aylar süren bir yolculuk olsun, Nissan Hyper Adventure'ın birincil hedefi açık havayı sevenlerin uzun süreli enerji ihtiyaçlarını karşılıyor. Yüksek kapasiteli bataryası, kullanıcıların aletlerini çalıştırmalarına, kamp alanlarını aydınlatmalarına ve hatta elektrikli jet ski'lerini şarj etmelerine olanak tanıyan bir enerji kaynağı olarak kullanılabiliyor.
V2X özelliği, şebekeye fazla güç sağlayarak (V2G) evlere (V2H) veya yerel bir topluluğa da güç sağlayabiliyor.
Nissan Hyper Adventure'ın dış tasarımı, aracın yan tarafındaki ayırt edici çapraz çizgi sayesinde geniş kabini vurgulayan dinamik gövde panellerine sahip. Otomobil, hava akışını ön rüzgarlıklardan yönlendirerek yüksek aerodinamik performans elde edebiliyor. Tavan ve yan camlar ile arka tarafın aynı hizadaki yüzeyini bütünleştiren cam detayı ile birlikte araç daha da geliştirilmiş aerodinamik özellikler taşıyor.