Nissan, Nissan Hyper Adventure konseptini tanıttı

Nissan Hyper Adventure konsepti, açık hava maceralarına ve çevre dostu bir yaşam tarzına sahip, tutkulu insanlar için tasarlanmış bir spor SUV. Dijital konsept ve V2X (araçtan her şeye) teknolojisi, çevreye saygılı olmaya devam ederken, her zaman ve her yerde elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandı.