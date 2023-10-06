Nissan'dan rekor indirim! Qashqai fiyat listesi şaşırttı: Haziran fiyatından bile ucuz

Türkiye'de sıfır otomobil kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Nissan ekim ayına özel kampanyasını açıkladı. Nissan Qashqai E-Power Designpack ve Nissan Qashqai hafif-hibrit modelinde 125 bin TL takas desteği veya bireysel müşterilere özel 75 bin TL takas desteği ve 125 bin TL 12 ay faizsiz kredi avantajı sunuluyor. Kampanya ile birlikte Nissan Qashqai fiyatları haziran ayındaki fiyatlara geriledi.

Peki Nissan Qashqai fiyatları ne kadar oldu? İşte Nissan ekim 2023 fiyat listesi...