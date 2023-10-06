Nissan'dan rekor indirim! Qashqai fiyat listesi şaşırttı: Haziran fiyatından bile ucuz
Nissan Türkiye, ekim ayına özel kampanyasını açıkladı. Nissan Qashqai fiyatı haziran ayındaki fiyatına kadar geriledi. İşte Nissan ekim 2023 fiyat listesi...
Türkiye'de sıfır otomobil kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Nissan ekim ayına özel kampanyasını açıkladı. Nissan Qashqai E-Power Designpack ve Nissan Qashqai hafif-hibrit modelinde 125 bin TL takas desteği veya bireysel müşterilere özel 75 bin TL takas desteği ve 125 bin TL 12 ay faizsiz kredi avantajı sunuluyor. Kampanya ile birlikte Nissan Qashqai fiyatları haziran ayındaki fiyatlara geriledi.
Peki Nissan Qashqai fiyatları ne kadar oldu? İşte Nissan ekim 2023 fiyat listesi...
NİSSAN EKİM 2023 FİYAT LİSTESİ
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158 PS Düz Vites Tekna
Satış fiyatı: 1.484.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 1.409.500 TL
Takas destekli fiyatı: 1.359.500 TL
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna
Satış fiyatı: 1.554.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 1.479.000 TL
Takas destekli fiyatı: 1.429.000 TL
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack
Satış fiyatı: 1.666.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 1.541.000 TL