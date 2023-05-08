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Nissan'ın yeni elektrikli SUV'u en zor sınavı geçti

Araçların sürdürülebilirlik performanslarını ölçen bağımsız girişim Green NCAP Nissan Ariya için 5 yıldız verdi.

Nissan'ın yeni elektrikli SUV'u en zor sınavı geçti - Resim: 1

Temiz hava, enerji verimliliği ve sera gazı testleri olmak üzere 3 ayrı bölümden oluşan Green NCAP’te Nissan Ariya 10 üzerinden 9,6 puan ortalamasıyla tam not aldı.

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Nissan'ın yeni elektrikli SUV'u en zor sınavı geçti - Resim: 2

Nissan Ariya temiz hava testini tam puanla (10/10) geçerken, enerji verimliliği endeksinden 9,3/10 ve sera gazı endeksinden 9,5/10 gibi yüksek puanlar aldı. 

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Nissan'ın yeni elektrikli SUV'u en zor sınavı geçti - Resim: 3

Testler standart yol sürüşü için -1 derece soğuk havada gerçekleştirilirken Ariya’nın tüketimi yaklaşık 24 kWh/100 km olarak gözlemlendi.

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Nissan'ın yeni elektrikli SUV'u en zor sınavı geçti - Resim: 4

Bu seviyede Green NCAP tarafından kullanılabilir batarya kapsitesi 89,6 kWh olarak ölçülen Nissan Ariya resmi olarak tüketiciye sunulan rakamlardan daha iyi bir performans ortaya koydu. 

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