O otomobil firmasından mayıs ayında sıfır faizli kredi seçenekleri!
Sıfır araç almak isteyenler kredi çekmenin yollarını araştırırken Opel firması ticari araç modellerinde 120 bin TL için, 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçenekleri sunuyor.
Opel'in açıklamasına göre, marka, mayıs ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Markanın cesur ve yalın tasarım ögelerini taşıyan yeni Opel Astra, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor. 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli 844 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.
Opel’in cesur ve yalın tasarımı, dijital kokpit özelliği ve üstün Alman teknolojilerini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi imkânıyla 1 milyon 191 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor.
Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 1 milyon 5 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları, Opel Mokka’ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor.
Opel Mokka’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla beraber 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle 1 milyon 85 bin 900 TL’ye satın alınabiliyor.