O otomobil firmasından mayıs ayında sıfır faizli kredi seçenekleri!

Opel'in açıklamasına göre, marka, mayıs ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Markanın cesur ve yalın tasarım ögelerini taşıyan yeni Opel Astra, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor. 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli 844 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.