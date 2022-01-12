Ocak 2022'nin en ucuz sıfır km otomobilleri
Zam üstüne zam gelen ve "yeni bir otomobil" hayali kuranların hayallerini suya düşüren fiyatlar açıklandı. İşte Ocak 2022 itibariyle Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller...
FIAT Egea Sedan 1.4 Fire Easy Sedan Benzin Manuel Fiyatı: 244 bin 900 TL
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HYUNDAI i10 Hatchback 1.0 MPI Jump Hatchback Benzin Yarı Otomatik Fiyatı: 251 bin 208 TL
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MAZDA 2 Hatchback 1.5 SkyActive-G Power Hatchback Benzin Otomatik Fiyatı: 255 bin 810 TL
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LADA Niva SUV 1.7i SUV Benzin Manuel Fiyatı: 256 bin 794 TL
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