Opel'den Ekim kampanyası: 125 bin TL indirim geldi!

OPEL GRANDLAND EKİM KAMPANYASI

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Grandland 1.623.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanyada 300 bin TL, 12 ay %0.99 faiz seçeneği ile ödeme fırsatı da sunuluyor. Ayrıca Elegance ve Ultimate donanımlarında 100 bin TL takas indirimi uygulanabiliyor. Kampanya 1-31 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. İşte Ekim 2023 Grandland fiyat listesi...