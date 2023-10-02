Opel'den Ekim kampanyası: 125 bin TL indirim geldi!
Opel, Ekim ayı kampanyasını açıkladı. Grandland modeline Ağustos fiyatına göre 125 bin TL indirim geldi.
Türkiye'de uzun zaman sonra sıfır otomobil fiyatları düşüşe geçti. Otomobil markaları Ekim ayı ile birlikte fiyat listelerini güncellemeye başladı. Bu markalardan biri de Opel oldu. Opel, Ekim ayına özel kampanyasını duyurdu. Opel Grandland modeline Ağustos fiyatına göre yaklaşık 125 bin TL indirim yapıldı. İşte Opel Grandland kampanyasının detayları...
OPEL GRANDLAND EKİM KAMPANYASI
Opel'den yapılan açıklamaya göre, Grandland 1.623.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanyada 300 bin TL, 12 ay %0.99 faiz seçeneği ile ödeme fırsatı da sunuluyor. Ayrıca Elegance ve Ultimate donanımlarında 100 bin TL takas indirimi uygulanabiliyor. Kampanya 1-31 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. İşte Ekim 2023 Grandland fiyat listesi...
OPEL GRANDLAND FİYATLARI
Model: 1.2 130 HP BENZİN AT8 Elegance
Ağustos fiyatı: 1.698.900 TL
Ekim fiyatı: 1.698.900 TL
Model: 1.2 130 HP BENZİN AT8 GS
Ağustos fiyatı: 1.746.900 TL
Ekim fiyatı: 1.623.000 TL