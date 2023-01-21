Opel'in elektrikli SUV'unda menzil arttı

Hafif ticari araç ürün gamının tamamı dahil olmak üzere güncel olarak on iki elektrikli Opel modeli satışa sunuluyor. Marka, 2024 yılına kadar her modelinin bir elektrikli versiyonunu piyasaya sunacak ve 2028 yılına kadar Opel, Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka haline gelecek.