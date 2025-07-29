Opel'in en sevilen SUV'u Mokka, Mokka GSE oldu hem elektriklendi, hem de sportif bir görünüm kazandı
Opel'in sevilen B-SUV modeli modeli Mokka, Opel'in en hızlı elektriklisi olarak güncellendi. İşte karşınızda 280 beygir gücündeki Mokka GSE...
Elektrikli otomobil pazarında performans odaklı sportif modeller boy göstermeye başladı. Alman otomobil üreticisi Opel de, iddialı B-SUV modeli Mokka'nın çok özel GSE versiyonunu “OMG! GSE” konseptiyle tanıttı. E
Ajansotomobil.com Genel Yayın Yönetmeni Bahadır Bektaş, 280 beygir gücündeki Mokka GSE'yi inceleyip tüm detaylarını açıkladı.
Elektrikli bir ralli otomobili olan Mokka GSE Rally prototipinden ilham alınarak tasarlanan Mokka GSE’nin dünya prömiyerinin Eylül ayında Münih'te düzenlenecek olan IAA Mobility Fuarı'nda yapılması planlanıyor.
Mokka GSE, yüksek performansı, ralli ilhamlı tasarımı ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Opel’in elektrikli araçlar konusundaki mühendislik birikimini ve ralli tecrübesini günlük kullanıma taşıyan Mokka GSE, markanın bugüne kadar ürettiği en hızlı tamamen elektrikli otomobil olma özelliğini taşıyor.