Opel'in en sevilen ticari aracı baştan aşağı yenilendi

Yeni Combo, sadece göz almayan uyarlanabilir Intelli-Lux LED Matrix Farlar® ile donatılan ilk Opel hafif ticari aracı olmakla kalmıyor, aynı zamanda sınıfında bu teknolojiye sahip ilk modeli olma özelliğiyle de öne çıkıyor. Combo, kentsel alanların dışına çıkılan yolculuklarda, toplam 14 LED hücreye sahip matrix farlarını otomatik olarak uzun fara geçirerek, ışık huzmesinin uzunluğunu ve dağılımını sürekli olarak ayarlıyor. Sistem, öndeki bir otomobilin farlarını algıladığında, LED’ler tek tek otomobili uzun far huzmesinden kesmek ve diğer sürücülerin gözlerinin kamaşmasını önlemek üzere kapanıyor. Sistem, diğer araçlardan herhangi bir ışık kaynağı algılamadığında LED’ler otomatik olarak tekrar açılıyor. Yeni Opel Combo Elektrik, daha uzun bir sürüş menzili de sunuyor. “Eco”, “Normal” ve “Power” sürüş modları seçeneklerine sahip ve yeni 50 kWsa bataryasıyla tek şarjda 330 kilometreye (WLTP) kadar yol kat edebiliyor. Bu, önceki modeline göre 50 km daha fazla menzile sahip olması demek. Tamamen elektrikli güç-aktarma sistemlerinin daha da geliştirilmesinin yanında yeni Combo’da ilk kez düşük sıcaklıklarda batarya menzilini korunmaya yardımcı olan, yüksek verimli bir ısı pompası da bulunuyor. Yeni nesil elektromotor 100 kW/136 HP güç ve 270 Nm tork sağlarken yeni Combo Elektrik’i, 130 km/s maksimum hıza ulaştırabiliyor. Standart 7,4 kW entegre şarj cihazı ile batarya, 100 kW halka açık şarj istasyonlarında 30 dakikadan daha kısa bir sürede, kapasitesinin yüzde 80’ine kadar şarj edilebiliyor.