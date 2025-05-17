Opel'in merakla beklenen efsane SUV'u elektriklenerek Türkiye'ye döndü

Opel’in diğer SUV’larında olduğu gibi yeni Frontera, “Şimşek” logosunu Opel Vizör isimli ön panelin merkezinde gururla taşıyor. Kesintisiz bir tasarım sunan Vizör, otomatik uzun far özellikli Eco LED farlarla birleşerek otomobilin modern ve dikkat çekici görünümünü tamamlıyor. Yeni Frontera, Intelli-LED aydınlatma sistemiyle donatılarak Opel müşterilerinin gece sürüşlerini daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor. Bu gelişmiş aydınlatma teknolojisi, sürüş stresini minimuma indirirken mükemmel bir görüş sağlıyor. Aydınlatmanın yanı sıra, alttaki ikizkenar soğutma açıklığıyla desteklenen tasarım, aracın güçlü ve sağlam duruşunu daha da öne çıkarıyor. Opel, ikonik "kanat" tasarım imzası ve gövde rengindeki ayrıntılarla çevrelenmiş üçlü aydınlatma bloğu sayesinde araca modern bir yorum katıyor. Yandan bakıldığında, geniş kabini görsel olarak bölen ayırt edici C sütunu dikkat çekiyor. Bu tasarım unsurlarına ek olarak, belirgin çamurluklar ve tekerlek kemerleri aracın yoldaki güçlü duruşunu pekiştirerek modern bir SUV görünümü sunuyor. GS donanım seviyesinde sunulan siyah tavan ise benzersiz ve modern bir yan profil yaratıyor. Yeni Opel Frontera, GS donanımında gelen 17 inç alaşımlı jantlarla sağlam görünümünü daha güçlü bir şekilde vurguluyor.