Opel'in merakla beklenen efsane SUV'u elektriklenerek Türkiye'ye döndü
Alman otomotiv üreticisi Opel’in cesur ve yalın tasarım felsefesinin yeni ve sağlam bir yorumu olarak öne çıkan yeni SUV modeli Frontera Türkiye'de satışa çıktı.
Alman otomobil üreticisi Opel, geçtiğimiz yıl global basın lansmanını büyük bir katılımla İstanbul’da gerçekleştirdiği doğuştan elektrikli yeni Frontera modelini Türkiye’de satışa sundu.
Tamamen elektrikli ve verimli 48 Volt hibrit güç seçenekleri ile sunulan yeni Frontera, etkileyici silüeti, yeni “Şimşek” logolu Opel Vizör ön paneli ve geniş çamurluk tasarımıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte, ergonomik ön koltukları, standart olarak sunulan 10’’ multimedya ve 10’’ sürücü bilgi ekranı ve akıllı saklama alanı çözümleri ile ferah bir iç mekâna sahip olan yeni model, pek çok pratik çözümü de beraberinde getiriyor.
Frontera adı ilk olarak 1991 yılında Opel'in ilk SUV'una verildi ve bu araç, SUV devriminin öncülerinden biri olarak otomotiv tarihindeki yerini aldı. Bugün ise yeni Frontera, Opel'in cesur ve yalın tasarım dilini güçlü bir şekilde yansıtan, ilk bakışta dikkat çeken modern SUV olarak karşımıza çıkıyor. Benzersiz ön silüeti, fonksiyonel ve geniş iç mekanıyla yeni Frontera, estetik ve sağlamlığı bir arada sunarak pratik bir SUV deneyimi sağlıyor.
Opel’in diğer SUV’larında olduğu gibi yeni Frontera, “Şimşek” logosunu Opel Vizör isimli ön panelin merkezinde gururla taşıyor. Kesintisiz bir tasarım sunan Vizör, otomatik uzun far özellikli Eco LED farlarla birleşerek otomobilin modern ve dikkat çekici görünümünü tamamlıyor. Yeni Frontera, Intelli-LED aydınlatma sistemiyle donatılarak Opel müşterilerinin gece sürüşlerini daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor. Bu gelişmiş aydınlatma teknolojisi, sürüş stresini minimuma indirirken mükemmel bir görüş sağlıyor. Aydınlatmanın yanı sıra, alttaki ikizkenar soğutma açıklığıyla desteklenen tasarım, aracın güçlü ve sağlam duruşunu daha da öne çıkarıyor. Opel, ikonik "kanat" tasarım imzası ve gövde rengindeki ayrıntılarla çevrelenmiş üçlü aydınlatma bloğu sayesinde araca modern bir yorum katıyor. Yandan bakıldığında, geniş kabini görsel olarak bölen ayırt edici C sütunu dikkat çekiyor. Bu tasarım unsurlarına ek olarak, belirgin çamurluklar ve tekerlek kemerleri aracın yoldaki güçlü duruşunu pekiştirerek modern bir SUV görünümü sunuyor. GS donanım seviyesinde sunulan siyah tavan ise benzersiz ve modern bir yan profil yaratıyor. Yeni Opel Frontera, GS donanımında gelen 17 inç alaşımlı jantlarla sağlam görünümünü daha güçlü bir şekilde vurguluyor.