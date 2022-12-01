Opel'in yeni hem elektrikli hem spor otomobilleri ortaya çıktı

Opel’in performanslı elektrikli modelleri için oluşturduğu, “Grand Sport elektrik” anlamını taşıyan yeni alt markası GSe, kompakt sınıfta Opel Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe modelleriyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Şarj edilebilir hibrit modeller Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe, performans dışında emisyonsuz ulaşım da sağlıyor. Sadece GSe’ye özel bir şasi barındıran ikili, sportif sürüş deneyimi, özel direksiyon ayarı ve benzersiz süspansiyonlarıyla hem dinamik hem de çevreci özellikleri bünyesinde barındırıyor. Ünlü Manta GSe konseptinde sunulan 18 inç hafif alaşım jantlar ve özel AGR sertifikalı GSe ön koltuklar, Opel GSe’ye özel tasarım detayları olarak öne çıkıyor.