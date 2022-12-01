Opel'in yeni hem elektrikli hem spor otomobilleri ortaya çıktı
Opel’in performanslı elektrikli modelleri için oluşturduğu, “Grand Sport elektrik” anlamını taşıyan yeni alt markası GSe,
Alman otomobil üreticisi Opel, 2024 yılına kadar portföyündeki her modelin elektrikli bir versiyonunu sunma ve 2028 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olmaya yönelik planları kapsamında yeni bir atağa kalktı.
Opel’in performanslı elektrikli modelleri için oluşturduğu, “Grand Sport elektrik” anlamını taşıyan yeni alt markası GSe, kompakt sınıfta Opel Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe modelleriyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Şarj edilebilir hibrit modeller Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe, performans dışında emisyonsuz ulaşım da sağlıyor. Sadece GSe’ye özel bir şasi barındıran ikili, sportif sürüş deneyimi, özel direksiyon ayarı ve benzersiz süspansiyonlarıyla hem dinamik hem de çevreci özellikleri bünyesinde barındırıyor. Ünlü Manta GSe konseptinde sunulan 18 inç hafif alaşım jantlar ve özel AGR sertifikalı GSe ön koltuklar, Opel GSe’ye özel tasarım detayları olarak öne çıkıyor.
Opel, Corsa-e’den Movano-e’ye uzanan kapsamlı elektrikli model yelpazesindeki performans modellerini ayrı bir alt marka olarak “Grand Sport elektrik” (Gse) altında topluyor. Bu strateji kapsamında kompakt sınıftaki modeller, Opel Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe olarak adlandırılıyor. GSe alt markasının açıklanmasıyla beraber büyük yankı uyandıran şimşek logolu Alman markanın, 2024 yılına kadar portföyündeki her modelin elektrikli bir versiyonunu sunma ve 2028 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olmaya yönelik net planları öne çıkıyor.
Bu kapsamda Opel, GSe serisinin merkezine konumlandırılan Astra Sports Tourer ve Astra hatchback modellerinde, ileri teknoloji ürünü şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemiyle çevre sorumluluğu, sürüş konforu ve performans arasında optimum dengeyi kullanıma sunuyor. 165 kW/225 HP sistem gücü ve 360 Nm maksimum tork ile yeni Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe (WLTP karma yakıt tüketimi: 1,2-1,1 lt/100 km, CO2 emisyonları 26-25 gr/km; geçici değerler) fren, hızlanma ve maksimum hız gibi kriterlerde kendi sınıflarının en iyileriyle aynı seviyede bulunuyor.