Otomobil alacaklar dikkat: 2022 yılının en yüksek fiyat artışı yaşandı
Dolar kurunun yükselişe geçmesi ve maliyet artışları otomobil fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor.
Otomobil alacaklar için son dakika zam haberi geldi. Mayıs ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalamada yüzde 27 artış gözlendi. Bu artış 2022'nin en yüksek fiyat artışı olarak kayıtlara geçti. Artan taleple birlikte ikinci el otomobil fiyatlarına önümüzdeki günlerde yine zam bekleniyor.
"FİYATLAR DAHA DA ARTABİLİR"
OYDER Başkanı Altuğ Erciş'e göre, katlanarak artan otomobil fiyatları önümüzdeki dönemde daha da yükselebilir.
Erciş, "Şu anda kurun nereye gittiğini göremiyoruz artan enflasyonist etkilerle beraber rakamlar önümüzdeki süreçte daha da artabilir. Rusya Ukrayna krizinin iki üç ay daha sürmesi bu tedariğin iki yıl daha problemli hale gelmesine sebep olabilir" dedi.
AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 188 bin 764 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.