Otomobil alacaklar dikkat: 2022 yılının en yüksek fiyat artışı yaşandı

Erciş, "Şu anda kurun nereye gittiğini göremiyoruz artan enflasyonist etkilerle beraber rakamlar önümüzdeki süreçte daha da artabilir. Rusya Ukrayna krizinin iki üç ay daha sürmesi bu tedariğin iki yıl daha problemli hale gelmesine sebep olabilir" dedi.