Otomobil alacaklar dikkat ! İndirim kampanyaları için son günler
Kasım ayında otomobil sektörüne uygulanan ÖTV indirimi satışlara olumlu yansırken, daha fazla araç satmayan isteyen markalar yıl sonu kampanyalarına devam ediyor. İşte Aralık boyunca devam edecek olan otomobil kampanyaları...
Otomobil sektörüne uygulanan ÖTV indirimi, pazarda canlılık yarattı. Gelişmelerin ardından satışlarını ivmelendirmek isteyen markalardan ise ardı adına kampanyalara imza attı.
RENAULT'TA İNDİRİMLER 60 BİN LİRAYI BULUYOR
Fransız Renault, Aralık ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde ÖTV ve KDV indirimine ek olarak sıfır faiz ve 60 bin TL’ye varan ilave indirimler sunuyor. Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan, Megane HB, Captur, Kadjar ve tüm hafif ticari modellerde en fazla 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor.