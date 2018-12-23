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  3. 23 Aralık 2018 12:02

Otomobil alacaklar dikkat ! İndirim kampanyaları için son günler

Kasım ayında otomobil sektörüne uygulanan ÖTV indirimi satışlara olumlu yansırken, daha fazla araç satmayan isteyen markalar yıl sonu kampanyalarına devam ediyor. İşte Aralık boyunca devam edecek olan otomobil kampanyaları...

Otomobil alacaklar dikkat ! İndirim kampanyaları için son günler

Otomobil sektörüne uygulanan ÖTV indirimi, pazarda canlılık yarattı. Gelişmelerin ardından satışlarını ivmelendirmek isteyen markalardan ise ardı adına kampanyalara imza attı.

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Otomobil alacaklar dikkat ! İndirim kampanyaları için son günler

İşte otomobil sektörünün marka marka 2018'in son kampanyaları...

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Otomobil alacaklar dikkat ! İndirim kampanyaları için son günler

RENAULT'TA İNDİRİMLER 60 BİN LİRAYI BULUYOR

Fransız Renault, Aralık ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde ÖTV ve KDV indirimine ek olarak sıfır faiz ve 60 bin TL’ye varan ilave indirimler sunuyor. Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan, Megane HB, Captur, Kadjar ve tüm hafif ticari modellerde en fazla 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor.

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Otomobil alacaklar dikkat ! İndirim kampanyaları için son günler

50 BİN LİRAYA 20 AY VADE

En fazla 50 bin TL kredi kullanacak olanlara ise, yine aynı modeller için 20 aya varan vade seçeneği ve yüzde 0.99 faiz oranı sunuluyor.

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