Otomobil alacaklar dikkat ! İndirim kampanyaları için son günler

RENAULT'TA İNDİRİMLER 60 BİN LİRAYI BULUYOR



Fransız Renault, Aralık ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde ÖTV ve KDV indirimine ek olarak sıfır faiz ve 60 bin TL’ye varan ilave indirimler sunuyor. Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan, Megane HB, Captur, Kadjar ve tüm hafif ticari modellerde en fazla 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor.