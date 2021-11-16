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Otomobil alacaklar dikkat: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar

Pandemi ve çip krizinin etkisiyle adeta uçuşan geçen otomobil fiyatları nedeniyle vatandaşlar sıfır araç bulmakta zorlanıyor. İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar...

Pandemi nedeniyle sıkıntıda olan araç piyasasına bir darbe de döviz kurundan geldi. Vatandaş araç almak için fiyatların düşmesini beklerken kurun artmasıyla fiyatlar daha da yükseliyor. Vatandaş, cebine uygun araç bulmak için epey güçlük çekiyor. Ancak 200 bin TL'nin altında olan bazı modeller var. İşte o araçlar ve fiyatları;

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Renault Clio

Yeni Clio Joy 1.0 SCE donanım paketi 190 bin TL

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Renault Taliant

194 bin 900 TL

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Fiat Panda

193 bin 900 TL

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