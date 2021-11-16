Otomobil alacaklar dikkat: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar
Pandemi ve çip krizinin etkisiyle adeta uçuşan geçen otomobil fiyatları nedeniyle vatandaşlar sıfır araç bulmakta zorlanıyor. İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar...
Pandemi nedeniyle sıkıntıda olan araç piyasasına bir darbe de döviz kurundan geldi. Vatandaş araç almak için fiyatların düşmesini beklerken kurun artmasıyla fiyatlar daha da yükseliyor. Vatandaş, cebine uygun araç bulmak için epey güçlük çekiyor. Ancak 200 bin TL'nin altında olan bazı modeller var. İşte o araçlar ve fiyatları;
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Renault Clio
Yeni Clio Joy 1.0 SCE donanım paketi 190 bin TL
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Renault Taliant
194 bin 900 TL
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Fiat Panda
193 bin 900 TL
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