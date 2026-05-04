  4. Otomobil alacaklar dikkat: Sıfır kilometre araçlarda mayıs fiyatları belli oldu

Otomobil markaları Mayıs 2026 fiyat listelerini ve kampanyalarını duyurdu. Toyota’da 650 bin TL’ye varan indirimler, Opel ve Hyundai’de elektrikli modellere özel avantajlar öne çıkarken; Renault ve SEAT cephesinde bazı modellerde fiyat artışları yaşandı.

Otomotiv sektörü, Mayıs ayına markaların güncellediği fiyat listeleri ve iddialı kampanyalarla giriş yaptı. Sıfır otomobil almak isteyenler için SUV ve elektrikli araçlarda dikkat çeken fırsatlar sunulurken, bazı modellerde ise maliyet artışlarına bağlı fiyat güncellemeleri gözlendi.

Toyota: Fiyatlarını büyük ölçüde sabit tutan marka, indirim kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Corolla modelinde 650 bin TL’ye varan indirimler sürerken, Land Cruiser Prado modelindeki 4,6 milyon TL’lik dev kampanya listenin zirvesinde yer alıyor.

MODEL Kampanyalı Nisan Fiyatı Kampanyalı Mayıs Fiyatı
Corolla Vision Plus 1.894.000 TL 1.892.000 TL
Corolla Dream 2.040.000 TL 2.040.000 TL
Corolla Dream X-Pack 2.160.000 TL 2.160.000 TL
Corolla Flame X-Pack 2.215.000 TL 2.215.000 TL
Corolla Passion X-Pack 2.370.000 TL 2.370.000 TL
Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT 2.808.000 TL 2.808.000 TL
Corolla Hybrid Dream-X-Pack 2.530.000 TL 2.530.000 TL
Corolla Hybrid Flame X-Pack 2.549.000 TL 2.549.000 TL
Corolla Hybrid Passion X-Pack 2.873.000 TL 2.873.000 TL
Corolla Cross Hybrid 2.765.000 TL 2.765.000 TL
C-HR Hybrid 2.235.000 TL 2.260.000 TL
Corolla Hatchback Hybrid 2.180.000 TL 2.180.000 TL
Yaris Cross Hybrid 2.294.000 TL 2.294.000 TL
Yaris Hybrid 1.995.000 TL 1.995.000 TL
Land Cruiser Prado 13.750.000 TL 13.750.000 TL
Opel: Yeni listede Astra yer almazken, elektrikli modellerde önemli düşüşler var. Frontera 1,6 milyon TL seviyesine gerilerken, Mokka GSE’de 320 bin TL, Grandland Elektrik’te ise 350 bin TL'ye kadar indirim uygulanıyor.

MODEL Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL)
Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.535.000 1.395.000
Corsa Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6 Edition 1.999.000 -
Corsa Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 2.119.000 -
Corsa Elektrik 100 kW GS 2.101.000 -
Mokka 1.2 136 HP Benzin MT6 Edition 1.988.000 -
Mokka Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6 GS 2.650.000 -
Mokka GSE 207 kW GSE 3.570.000 3.250.000
Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 2.221.000 -
Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 2.342.000 -
Frontera Elektrik 44 kWh Batarya GS 1.894.000 1.600.000
Frontera Elektrik 54 kWh Batarya (Uzun Menzil) GS 2.009.000 -
Grandland Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 3.102.000 -
Grandland Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 3.179.000 -
Hyundai: Çift yönlü bir politika izleyen Hyundai, i20 modelinde fiyat artışına gitse de, Ioniq 5’te 665 bin TL ve Ioniq 6’da 110 bin TL’lik indirimlerle dengeleri koruyor.

MODEL Nisan Fiyatı (TL) Mayıs Fiyatı (TL)
i20 1.425.000 1.470.000
i30 1.940.000 1.944.000
Bayon 1.695.000 1.750.000
Kona 2.310.000 2.340.000
Tucson 2.299.000 2.299.000
SANTA FE Hibrit 5.640.000 5.790.000
IONIQ 5 2.484.900 2.484.602
IONIQ 6 2.320.000 2.374.000
IONIQ 9 5.560.000 5.560.000
INSTER 1.510.000 1.550.000
