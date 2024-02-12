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Otomobil devi Türkiye’ye yatırım kararını askıya aldı

Çinli otomobil firması Great Wall Türkiye’ye yapmayı düşündüğü yatırımı sık değişen regülasyonlar ve artan işçilik maliyetlerini öne sürerek askıya aldı.

Otomobil devi Türkiye’ye yatırım kararını askıya aldı - Resim: 1

Çinli otomobil firması, Türkiye’ye yapmayı planladığı yatırımını askıya aldı.

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Otomobil devi Türkiye’ye yatırım kararını askıya aldı - Resim: 2

Ekonomim’den Aysel Yücel’in haberine göre, Türkiye’de yatırım yapması için kamu nezdinde yoğun temasların yürütüldüğü Çinli markalardan biri olan Great Wall, geçen perşembe ülkedeki yatırım kararını askıya aldığını bildirdi. 

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Otomobil devi Türkiye’ye yatırım kararını askıya aldı - Resim: 3

Bu kararda sık değişen regülasyonlar ve artan işçilik maliyetleri de etkili olurken, yatırım yapmayı planlayan Chery, Skywell ve MG gibi diğer markalar görüşmelerini sürdürüyor. 

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Otomobil devi Türkiye’ye yatırım kararını askıya aldı - Resim: 4

Ancak bu markalar davet aldıkları Avrupa ülkeleri yerine Türkiye’ye yatırım yapmak için “garanti” ve cazip teşvikler bekliyor. 

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