Otomobil devi Türkiye’ye yatırım kararını askıya aldı
Çinli otomobil firması Great Wall Türkiye’ye yapmayı düşündüğü yatırımı sık değişen regülasyonlar ve artan işçilik maliyetlerini öne sürerek askıya aldı.
Çinli otomobil firması, Türkiye’ye yapmayı planladığı yatırımını askıya aldı.
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Ekonomim’den Aysel Yücel’in haberine göre, Türkiye’de yatırım yapması için kamu nezdinde yoğun temasların yürütüldüğü Çinli markalardan biri olan Great Wall, geçen perşembe ülkedeki yatırım kararını askıya aldığını bildirdi.
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Bu kararda sık değişen regülasyonlar ve artan işçilik maliyetleri de etkili olurken, yatırım yapmayı planlayan Chery, Skywell ve MG gibi diğer markalar görüşmelerini sürdürüyor.
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Ancak bu markalar davet aldıkları Avrupa ülkeleri yerine Türkiye’ye yatırım yapmak için “garanti” ve cazip teşvikler bekliyor.
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