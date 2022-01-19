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Otomobil kredisi alacaklar dikkat: İşte bankaların taşıt kredisi fırsatları

Koronavirüs salgını sürecinde araba alacak vatandaşlar en uygun fiyatlı otomobilleri araştırıyor. İşte bankaların kredi fırsatları...

Otomobil kredisi alacaklar dikkat: İşte bankaların taşıt kredisi fırsatları - Resim: 1

Koronavirüs salgını sürecinde el yakan otomobil fiyatlarının ardından vatandaşlar en uygun kredi faizini veren bankaları araştırıyor. Bankalar taşıt kredisi çekecekler için yarışa girdi. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve diğer bankaların Ocak ayında taşıt alacaklar için sundukları kredi faiz oranları belli oldu. 

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Otomobil kredisi alacaklar dikkat: İşte bankaların taşıt kredisi fırsatları - Resim: 2

Kamu bankalarından Halkbank ve Ziraat Bankası taşıt kredisi alacaklar için yüzde 1,59 kredi faiz imkanı sunuyor.

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Otomobil kredisi alacaklar dikkat: İşte bankaların taşıt kredisi fırsatları - Resim: 3

Vakıfbank taşıt kredisi alacaklar için kredi musluklarını açtı. Vakıfbank'ın sıfır araç kredi faiz oranı 2022 yılı Ocak ayı için yüzde 1,50. Peki, diğer bankalarda son durum ne? İşte güncel liste...

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Otomobil kredisi alacaklar dikkat: İşte bankaların taşıt kredisi fırsatları - Resim: 4
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