Otomobil kredisi alacaklar dikkat: İşte bankaların taşıt kredisi fırsatları

Koronavirüs salgını sürecinde el yakan otomobil fiyatlarının ardından vatandaşlar en uygun kredi faizini veren bankaları araştırıyor. Bankalar taşıt kredisi çekecekler için yarışa girdi. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve diğer bankaların Ocak ayında taşıt alacaklar için sundukları kredi faiz oranları belli oldu.