Otomobil kredisi alacaklar dikkat: İşte bankaların taşıt kredisi fırsatları
Koronavirüs salgını sürecinde araba alacak vatandaşlar en uygun fiyatlı otomobilleri araştırıyor. İşte bankaların kredi fırsatları...
Koronavirüs salgını sürecinde el yakan otomobil fiyatlarının ardından vatandaşlar en uygun kredi faizini veren bankaları araştırıyor. Bankalar taşıt kredisi çekecekler için yarışa girdi. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve diğer bankaların Ocak ayında taşıt alacaklar için sundukları kredi faiz oranları belli oldu.
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Kamu bankalarından Halkbank ve Ziraat Bankası taşıt kredisi alacaklar için yüzde 1,59 kredi faiz imkanı sunuyor.
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Vakıfbank taşıt kredisi alacaklar için kredi musluklarını açtı. Vakıfbank'ın sıfır araç kredi faiz oranı 2022 yılı Ocak ayı için yüzde 1,50. Peki, diğer bankalarda son durum ne? İşte güncel liste...
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