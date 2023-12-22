Otomobil markaların kaza oranları listesinde zirvedeki marka belli oldu
Dünyada elektrikli otomobil markaları arasında kullanıcılar tarafından en çok tercih edilenler arasında öne çıkan Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, kaza oranları ile dikkat çekti.
Elektrikli otomobil piyasasında markaların rekabetleri kızışıyor. Markalar araçlarına ekledikleri benzersiz özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekmeye çalışıyor.
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Otomatik pilot özelliğiyle öne çıkan Tesla sürücülerinin kaza oranları ise akıllarda soru işareti yarattı.
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Dünyada elektrikli otomobil markaları arasında kullanıcılar tarafından en çok tercih edilenler arasında öne çıkan Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, kaza oranları ile dikkat çekti.
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LendingTree tarafından 30 otomotiv markası üzerinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, ABD’deki Tesla sürücüleri, geçtiğimiz yıl diğer marka araç sürücülerinden daha yüksek oranda kazaya karıştı.
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