Otomobil markalarının amblemlerinin gizli anlamları
Otomobil markaları ürettikleri yeni modellerle teknoloji ve konforu her gün bir üst seviyeye taşıyor. Peki her gün sokaklarda gördüğümüz binlerce otomobil markalarının altında yatan gizli anlamları hiç düşündünüz mü? .
Otomobil markaları ürettikleri yeni modellerle teknoloji ve konforu her gün bir üst seviyeye taşıyor. Peki her gün sokaklarda gördüğümüz binlerce otomobil markalarının altında yatan gizli anlamları hiç düşündünüz mü?
MİTSUBİSHİ Otomobilleri ile ünlü Japon ağır sanayi şirketi Mitsubishi, adını şirketin de amblemi olan eski Japon savaşçıları samurayların ambleminden alır. Amblem, Mitsu(üç) ve bishi(elmas) kelimelerinin birleşmesiyle adlandırılır.
MERCEDES-BENZ Avusturyalı tüccar Emil Jelinec, 1897 yılında yarış kazandığı araca kızının adı olan Mercedes'i koydu ve bunun şerefine şirketin kurucuları Gottlieb Daimler ve Karl Benz ürettikleri araçlara Mercedes adını vermeye devam ettiler.