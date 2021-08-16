Otomobil piyasası allak bullak! Fiyatlar düşecek derken...
ÖTV matrahı düzenlemesinin ardından otomobil fiyatlarında düşüş beklentisi oluştu ancak ikinci el araç fiyatlarını görenler gözlerine inanamadı.
Yeni Özel türketim Vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesi ile birlikte; yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.
Ayrıca 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 135 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi.
DÜŞÜŞ YAŞANACAĞI TAHMİN EDİLMİŞTİ
Kararın ardından araç almak isteyenler, ikinci el fiyatlarında da düşüş yaşanacağını tahmin etmişti. Ancak pazarlara akın eden vatandaşlar, umduğunu bulamadı.
İKİNCİ EL FİYATLARI SIFIR MODELLERLE YARIŞIYOR
Koronavirüs salgınının ilk günlerinden bu yana, Türkiye'de sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları giderek artıyor. 2021 Ocak ayından bu yana otomobil fiyatları yüzde 16'nın üzerinde arttı. 4 yıl geriye gidildiğinde fiyatların yüzde 200'ün üzerinde yükseldiği görülüyor. Üstelik bazı ikinci el araçların fiyatı, sıfır modelleri bile geçmiş durumda.