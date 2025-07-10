Otomobil piyasasında dengeler değişti! Elektrikliler kapış kapış gidiyor

Haziran ayında Türkiye otomobil pazarında yoğun bir hareketlilik yaşandı. ODMD verilerine göre, Volkswagen 10 bin 526 adetlik satışla ayı lider tamamladı. Fiat 10 bin 32 adetle ikinci sırada yer alırken, Renault 9 bin 900 adetle üçüncü oldu.