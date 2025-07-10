Otomobil piyasasında dengeler değişti! Elektrikliler kapış kapış gidiyor
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Haziran ayı otomobil satış rakamlarını paylaştı. Toplam 118 bin 611 adet otomobil satışı gerçekleşirken, elektrikli araçların pazar payı ilk kez yüzde 27'ye ulaştı. İşte Haziran ayının en çok satan otomobil markaları...
Haziran ayında Türkiye otomobil pazarında yoğun bir hareketlilik yaşandı. ODMD verilerine göre, Volkswagen 10 bin 526 adetlik satışla ayı lider tamamladı. Fiat 10 bin 32 adetle ikinci sırada yer alırken, Renault 9 bin 900 adetle üçüncü oldu.
Listenin dördüncü sırasında ise yalnızca elektrikli araç üreten Tesla yer aldı. Marka, Model Y ile 7 bin 235 adetlik satış gerçekleştirdi.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER REKOR KIRDI
Haziran ayında Türkiye’de 25 bin 646 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu rakam, otomobil pazarının yüzde 27’sini oluşturarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Elektrikli otomobil satışları yılın ilk 6 ayında ise toplamda 84 bin 956 adede ulaştı.
En çok satan elektrikli otomobillerin başında Tesla Model Y gelirken, yerli üretici Togg T10X ikinci sırada yer aldı. Çinli BYD markası ise farklı modelleriyle listede üç sırada birden yer alarak pazardaki etkisini artırdı.