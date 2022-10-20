Otomobil satışında büyük oyun! 50 bin liraya satıyorlar

BU ARAÇLARA NE OLUYOR?

Kötü niyetli olan kişiler hacizli araçları çok ucuza satıyor. Yasal satış siteleri üzerinde de bazı kötü niyetli kişiler hacizli araçları alabileceklerini belirten ilanlar yayımlıyor.

Hacizli araçlar genelde sosyal medya sitelerindeki satış kanalları aracılığıyla yeni sahiplerini buluyor.

Hacizli ve borcu ödenmeyecek kadar büyük olan otomobiller değerlerinin 10’da 1’i tutarına satılıyor. 200 bin liralık araçlar 50-60 bin liraya satılabiliyor.