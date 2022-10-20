Otomobil satışında büyük oyun! 50 bin liraya satıyorlar
Hacizli, rehinli ve satışı olmayan otomobiller değerlerinin çok altında sosyal medya sitelerinde satışa çıkarılıyor. Bu otomobillere perte çıkmış ve kaza kaydı olmayan otomobillerin şase numarası işleniyor ya da kırsalda kullanılıyor.
Otomobil piyasasında devirsiz, evraksız, yasa dışı yöntemlerle araç satışları gerçekleşiyor. Normal şartlarda otomobil alım-satım işlemlerinde koşullarda anlaşıldıktan sonra notere gidilip ve devir işlemleri gerçekleştiriliyor.
Ancak sosyal medya üzerinden yasa dışı olarak pazarlanan ve hurda değerine satılan otomobiller yasa dışılığa yol açıyor.
HACİZLİ, REHİNLİ VE SATIŞSIZ OTOMOBİLLER
Sahibinin borcundan dolayı haciz konan otomobiller, bankadan kredi çekilip alınan ancak borcu ödenmeyeceği için rehinli bulunan ve satışı yapılamayan otomobiller yasa dışı işlemlere konu oluyor.
Borç ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler nedeniyle haczedilen otomobiller yakalama kararı olmadan hacze konu edilemiyor. Yakalama kararı olması halinde polis uygulama noktalarında araç bağlanarak otoparka çekiliyor.
Ancak yakalama olmayan sadece hacizli ve rehinli araçlar trafikte dolaşabiliyor. Hacizli araçların satışı yapılabiliyor ancak kimse hacizli araç almak istemiyor. Bunun nedeni de karşı tarafın borcunu ödememesi halinde otomobilin alacaklı olan kişi tarafından satışa söz konusu edilmesinden geliyor.
BU ARAÇLARA NE OLUYOR?
Kötü niyetli olan kişiler hacizli araçları çok ucuza satıyor. Yasal satış siteleri üzerinde de bazı kötü niyetli kişiler hacizli araçları alabileceklerini belirten ilanlar yayımlıyor.
Hacizli araçlar genelde sosyal medya sitelerindeki satış kanalları aracılığıyla yeni sahiplerini buluyor.
Hacizli ve borcu ödenmeyecek kadar büyük olan otomobiller değerlerinin 10’da 1’i tutarına satılıyor. 200 bin liralık araçlar 50-60 bin liraya satılabiliyor.