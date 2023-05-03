Otomobil satışlarında zam paniği!
Zam üstüne zam gelen otomobil fiyatlarında yeni zam paniği satış rakamlarına da yansıdı....
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, satışlar en az 2012’den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.
Otomobil ve hafif ticari araç satışları nisanda yüzde 62,7 artışla 97 bin 679 adete tırmandı ve nisan ayları bazında en yüksek satış adedine ulaşıldı.
Yüksek enflasyon nedeniyle tüketicilerin otomobili bir yatırım aracı olarak görmesi araç talebini canlı tutarken, tedarik zinciri kaynaklı araç bulunurluğu sorununun azalması yıl başından bu yana satışların yükselmesini sağladı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,3 oranında artarak 333 bin 650 adede çıktı.
Otomobil pazarı nisanda yüzde 69.9 artışla 77 bin 398 adete, hafif ticari araç pazarı yüzde 40.1 artışla 20 bin 281 adete çıktı.