Otomobil satışlarında zam paniği!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, satışlar en az 2012’den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları nisanda yüzde 62,7 artışla 97 bin 679 adete tırmandı ve nisan ayları bazında en yüksek satış adedine ulaşıldı.