Otomobil tutkunu vatandaşın bilim kurgu filminden fırlamışa benzeyen aracını gören inanamadı

''Kendi geliştirdiğim bir araçtır. 500 litre yakıt deposuna sahip olduğu için 3 bin kilometre kadar yakıt ikmali olmadan gidebilen bir araçtır. 4 bin motor gücüne ve saatte 350-400 kilometre hıza sahiptir. Osman Gazi Köprüsü'nde 400 kilometre hızı denemeyi istiyorum. 6 ay gece gündüz çalışarak, kendim tasarlayıp bu hale getirdim. Trafiğe çıkıyorum. Herhangi bir sıkıntısı yok. Test amaçlı belirlediğim güzergahlarda kullanıyorum. Aracı görenler çok şaşırıyor. Şasisi ise güçlendirilmiş şasidir.''