Otomobilde hurda araç teşviği bekleyenlere kötü haber!

Özellikle eski araçlarını yenilemek isteyenler için büyük önem taşıyan bu teşvik, yürürlüğe girerse hurda araçlarını teslim edenlere ÖTV indirimi sağlanarak yeni araç alımını daha cazip hale getirecekti. Geçtiğimiz hafta yasa tasarısının Meclis’te olduğu yönünde söylentiler dolaşsa da AK Parti kaynakları şu an için böyle bir çalışma yapılmadığını belirtti.