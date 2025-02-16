Otomobilde hurda araç teşviği bekleyenlere kötü haber!
MHP'nin teklifiyle hazırlıkları başlayan otomobilde hurda teşviki yasa tasarısıyla ikinci el otomobil fiyatları tırmanmaya başlarken piyasalara bomba düştü. AK Parti kaynakları yasal düzenlemenin önüne set çekerken olan yine tüketiciye oldu...
MHP'nin Meclis'e sunduğu 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya veren vatandaşlara sıfır araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasına yönelik yasa teklifi sonrasında ikinci el araç piyasasında fiyatlar bir anda yükselişe geçmişti.
Hatta TBMM'den geçerek yasalaşmasına kesin gözüyle bakılan düzenlemenin "ayrıntıları" da iktidara yakın medyada her gün manşet oluyordu.
Ancak kötü haber geldi ve AK Parti kaynaklarından gelen açıklamalar beklentileri boşa çıkardı.
Özellikle eski araçlarını yenilemek isteyenler için büyük önem taşıyan bu teşvik, yürürlüğe girerse hurda araçlarını teslim edenlere ÖTV indirimi sağlanarak yeni araç alımını daha cazip hale getirecekti. Geçtiğimiz hafta yasa tasarısının Meclis’te olduğu yönünde söylentiler dolaşsa da AK Parti kaynakları şu an için böyle bir çalışma yapılmadığını belirtti.