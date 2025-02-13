Otomobilde hurda araç teşviğinin ayrıntıları belli oldu
Ankara'da MHP'nin teklifiyle hazırlıkları başlayan otomobilde hurda teşviki yasa tasarısının ayrıntıları belli olmaya başladı. Hazırlık aşamasındaki yasa şimdiden "ikinci el"de eski otomobillerin fiyatlarını tavan yaptırdı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
MHP'nin Meclis'e sunduğu 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya veren vatandaşlara sıfır araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasına yönelik yasa teklifi sonrasında ikinci el araç piyasasında dikkat çeken bir değişim yaşanırken yasal düzenlemenin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.
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Sabah’tan Betül Alakent’in haberine göre yeni yasa teklifi, 25 yaş ve üzerindeki hurdaya ayrılan araçlar karşılığında ÖTV muafiyeti sunuyor.
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Ancak bu teşvik, yerliliği yüzde 40 ve üzeri olan araçları kapsıyor.
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Eğer teklif yasalaşırsa, 6 farklı markanın 12 modeli teşvik kapsamına girecek.
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