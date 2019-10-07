Otomobilde sıfır faiz kampanyası başladı

Ayrıca Opel, Combo modeli için Ekim ayında da "İstediğin Anda İstediğin Yerde" uygulamasını sürdürüyor. Yeni Combo'yu yerinden ayrılmadan incelemek ve test sürüşü yapmak isteyenler, opel.com.tr resmi websitesi üzerinden talep bırakabiliyor ve Opel yetkili danışmanları tarafından ücretsiz olarak ziyaret ediliyor.



