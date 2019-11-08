Otomobiller değişiyor ! İşte akıllı far sistemi
Alman otomotiv devi Mercedes duyurduğu son far teknolojisiyle dikkat çekti. Peki bu akıllı far neler yapabiliyor ? İşte özellikleri...
Otomobil farlarında yepyeni bir dönem başlıyor. Almanların geliştirdiği yeni bir teknoloji sayesinde hava karardığı anda yolda bakın neler göreceksiniz?
Mercedes LED ızgarası formundaki far tasarımını ilk olarak 2015’te F 015 adını taşıyan araştırma aracında göstermişti.
Ancak şirketin yeni dijital ışıkları, LED ızgarasından daha net ve açık bir aydınlatma vadediyor.