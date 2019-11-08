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  3. 08 Kasım 2019 08:04

Otomobiller değişiyor ! İşte akıllı far sistemi

Alman otomotiv devi Mercedes duyurduğu son far teknolojisiyle dikkat çekti. Peki bu akıllı far neler yapabiliyor ? İşte özellikleri...

Otomobiller değişiyor ! İşte akıllı far sistemi

Otomobil farlarında yepyeni bir dönem başlıyor. Almanların geliştirdiği yeni bir teknoloji sayesinde hava karardığı anda yolda bakın neler göreceksiniz?

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Otomobiller değişiyor ! İşte akıllı far sistemi

Mercedes LED ızgarası formundaki far tasarımını ilk olarak 2015’te F 015 adını taşıyan araştırma aracında göstermişti.

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Otomobiller değişiyor ! İşte akıllı far sistemi

Ancak şirketin yeni dijital ışıkları, LED ızgarasından daha net ve açık bir aydınlatma vadediyor.

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Otomobiller değişiyor ! İşte akıllı far sistemi

HD kalitesinde aydınlatma sunan farlarda 1 milyondan fazla piksel bulunuyor ve sistem otomobilin önünün ne kadar aydınlatılacağını kontrol edilebiliyor.

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