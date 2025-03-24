Otomotiv devinden çalışanlarına istifa kampanyası: İstifa edene 20 milyon TL tazminat verilecek!
Mercedes-Benz, 2027 yılına kadar 5 milyar euro tutarında tasarruf sağlamayı hedefleyen kemer sıkma programı kapsamında gönüllü olarak istifa edecek olan çalışanlarına 500 bin Euro'ya varan ( yaklaşık 20 milyon TL ) tazminat ödeneceğini duyurdu.
Dünyanın en büyük otomobil markalarından Mercedes - Benz çalışanları için "istifa edene 20 milyona Euro'ya kadar tazminat" kampanyasını duyurdu.
Handelsblatt gazetesinin haberinde yer alan bilgilere göre Mercedes-Benz, uzun süredir görev yapan personelin gönüllü olarak ayrılmasını teşvik etmek amacıyla yüksek tutarlarda tazminat teklif etmeye başladı.
Haberde, şirket içi kaynaklardan elde edilen verilere atıfla, ödenecek teşviklerin çalışanın şirketteki kıdem yılı ve mevcut maaşına göre belirlendiği ifade edildi.
Gazete, yaklaşık 30 yıldır Mercedes’te çalışan ve aylık brüt 9.000 euro maaş alan bir ekip liderine 500.000 euroyu aşan bir tazminat önerildiğini, 20 yıllık kıdeme sahip ve aylık 7.500 euro brüt maaş kazanan başka bir yöneticinin ise 300.000 eurodan fazla bir tazminat alma hakkı bulunduğunu aktardı.