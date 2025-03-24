Otomotiv devinden çalışanlarına istifa kampanyası: İstifa edene 20 milyon TL tazminat verilecek!

Gazete, yaklaşık 30 yıldır Mercedes’te çalışan ve aylık brüt 9.000 euro maaş alan bir ekip liderine 500.000 euroyu aşan bir tazminat önerildiğini, 20 yıllık kıdeme sahip ve aylık 7.500 euro brüt maaş kazanan başka bir yöneticinin ise 300.000 eurodan fazla bir tazminat alma hakkı bulunduğunu aktardı.