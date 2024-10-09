Otomotiv devinden kullanıcılara büyük şok: 1,7 Milyon aracını geri çağıracak!
Dünyanın en çok kullanılan araç markalarından biri olan Honda'nın, yaklaşık 1,7 milyon aracını geri çağıracağı bildirildi. İşte geri çağırma nedenleri ve çağrılacak modeller...
Kaynak: AA
ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Honda'nın yaklaşık 1,7 milyon aracını geri çağıracağı duyuruldu.
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GERİ ÇAĞIRILACAK MODELLER
Söz konusu kararın 2023-2025 model Acura Integra, Civic Type R, CR-V Hybrid, CR-V, HR-V, 2022-2025 model Civic, Civic Hatchback, 2024-2025 model Acura Integra Type S ve 2025 model CR-V Fuel Cell EV, Civic Hybrid ile Civic Hatchback Hybrid araçlarını kapsadığı belirtildi.
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ARAÇLARDAKİ HATA NE?
Hatanın, direksiyonun dişli kutusunun hatalı üretilmiş olabileceği ile alakalı olduğu bildirildi.
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Bahsi geçen hata sebebi ile aşırı iç sürtünmeye neden olabileceği ve aracın direksiyonunun çevrilmesinde zorluğa yol açabileceği aktarıldı.
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