Otomotiv devleri bu modellerin fişini çekti... İşte üretimden kaldırılan modeller
Business Insider tarafından üretimden kaldırılan otomobil modeller listelendi. İşte 2021'de fişleri çekilen otomobiller
Elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün daha da yükseliyor. Bununla birlikte otomobil üreticileri, yakın gelecekte fosil yakıtlı arabaların üretimini sonlandırıp, tamamen elektrikli araç markası olmak istiyor.
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Diğer yandan BMW, Mercedes, Honda, Volkswagen, Renault ve daha birçok marka yeni modellerini satışa çıkardı. Bu yeni araçlarla birlikte bazı eski modellerin de fişleri çekildi. Business Insider tarafından üretimden kaldırılan modeller listelendi.
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TOYOTA YARIS
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MERCEDES-BENZ SLC
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