Otomotiv sanayii yılın ilk yarısında üretimi artırdı
Otomotiv sanayiinin üretimi yılın ilk yarısında yüzde 2 artış gösterdi. Verilere göre ağır ve hafif ticari araç arzında artış görülürken otomobil üretimi ise azaldı.
Otomotiv sektörünün bu yılın ilk yarısındaki toplam üretimi 649.311 adet oldu. Veri gözden geçirildiğinde geçen yılın aynı dönemine göre arzda yüzde 2 artış görüldü.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Haziran 2022 sonuçlarını açıkladı. Ticari araç üretiminde artış görülürken otomobilde ise geri çekilme dikkati çekti.
OSD’den yapılan açıklama şöyle:
“2022 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam üretim yüzde 2 artarken, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 649 bin 311 adet, otomobil üretimi ise 382 bin 947 adet düzeyinde gerçekleşti.
PAZARDA DARALMA
Yılın ilk yarısında pazarda daralma oldu. OSD’ye göre, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 375 bin 683 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 10 oranında azaldı ve 278 bin 282 adet olarak gerçekleşti.