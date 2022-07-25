Otomotiv sanayii yılın ilk yarısında üretimi artırdı

PAZARDA DARALMA



Yılın ilk yarısında pazarda daralma oldu. OSD’ye göre, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 375 bin 683 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 10 oranında azaldı ve 278 bin 282 adet olarak gerçekleşti.