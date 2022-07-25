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Otomotiv sanayii yılın ilk yarısında üretimi artırdı

Otomotiv sanayiinin üretimi yılın ilk yarısında yüzde 2 artış gösterdi. Verilere göre ağır ve hafif ticari araç arzında artış görülürken otomobil üretimi ise azaldı.

Otomotiv sanayii yılın ilk yarısında üretimi artırdı - Resim: 1

Otomotiv sektörünün bu yılın ilk yarısındaki toplam üretimi 649.311 adet oldu. Veri gözden geçirildiğinde geçen yılın aynı dönemine göre arzda yüzde 2 artış görüldü.

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Otomotiv sanayii yılın ilk yarısında üretimi artırdı - Resim: 2

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Haziran 2022 sonuçlarını açıkladı. Ticari araç üretiminde artış görülürken otomobilde ise geri çekilme dikkati çekti.

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Otomotiv sanayii yılın ilk yarısında üretimi artırdı - Resim: 3

OSD’den yapılan açıklama şöyle:

“2022 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam üretim yüzde 2 artarken, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 649 bin 311 adet, otomobil üretimi ise 382 bin 947 adet düzeyinde gerçekleşti.

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Otomotiv sanayii yılın ilk yarısında üretimi artırdı - Resim: 4

PAZARDA DARALMA

Yılın ilk yarısında pazarda daralma oldu. OSD’ye göre, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 375 bin 683 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 10 oranında azaldı ve 278 bin 282 adet olarak gerçekleşti.

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