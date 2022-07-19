ÖTV değişikliği sonrası Türkiye'deki elektrikli araçların yeni fiyatları
Elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranları yeniden belirlendi. Buna göre Türkiye'de satılan elektrikli arabaların büyük bir bölümü yüzde 10'luk vergi dilimine girecek. İşte Türkiye'de satılan elektrikli araçlar ve fiyatları...
Yakın gelecekte fosil yakıtlı araçların yerini alacak elektrikli otomobiller Türkiye'de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre; 2022 ilk 6 ayında 27 bin 582 adet hibrit ve 2 bin 263 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.
Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,3'ten yüzde 0,8'e ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 8,5'ten yüzde 9,9'a çıktı. İlerleyen dönemde dünyadaki gelişmelerle birlikte elektrikli otomobil satışlarının daha da artması bekleniyor.
Öte yandan Elektrikli araçlar için ÖTV düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesi ile birlikte birçok elektrikli modelin fiyatı değişti.
Yeni düzenleme ile birlikte motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV, yüzde 10 olarak uygulanacak.
160 kW altı, ancak matrahı 700 bin TL ve üstü olan araçlarda yüzde 40; 160 kW üstü ve matrahı 750 bin TL'yi geçmeyenlerde yüzde 50, geçenlerde ise yüzde 60 olarak belirlenecek.
Yapılan düzenlemeyle birlikte daha çok orta segmentteki araçlarda fiyat indirimleri gerçekleşti.
İşte Türkiye'de satılan elektrikli arabalar ve fiyatları...
AUDİ
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